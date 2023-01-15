Бойца ММА Георгия Гаглоева нашли мертвым в вагоне поезда «Москва – Владикавказ»

Георгий Гаглоев за свою карьеру провел три боя в поп-МММ

Тело бойца смешанных единоборств (ММА) нашли в вагоне поезда, следовавшего из Москвы во Владикавказ. По предварительной информации, смерть была насильственной, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в спортивной сфере.

По словам собеседника агентства, инцидент произошел во время остановки в Ростове-на-Дону. «Гаглоев найден мертвым. В Ростов за телом уже поехали родственники», - уточнил он.

Напомним, Георгий Гаглоев за свою карьеру провел три боя в поп-МММ. Во всех встречах спортсмен потерпел поражение.

Ранее KP.RU писал, что с февраля 2022 года Гаглоев искал свою тетю-гадалку, которая загадочно исчезла с водителем по дороге в Беслан из Чечни. Женщина вернулась с отдыха в ОАЭ, приземлилась в грозненском аэропорту и поехала домой на такси. Автомобиль нашли брошенным 8 февраля. Вскоре по факту случившегося возбудили уголовное дело об убийстве.