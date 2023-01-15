Скульптуры «Промышленность» и «Сельское хозяйство» восстановили в Москве Фото: Департамент культурного наследия города Москвы

В Москве были отреставрированы две скульптуры «Промышленность» и «Сельское хозяйство», которые находятся рядом с домом № 16/2, строение 1, в Подколокольном переулке. О выполненных работах сообщили в пресс-службе Департамента культурного наследия столицы.

Реставраторам необходимо было восстановить изначальный облик, избавившись от возникших за время существования «Промышленности» и «Сельского хозяйства» трещин, сколов, дефектов, а также восстановив утраченные элементы.

Монументы украшают арку восьмиэтажки, построенной в стиле сталинского ампира. Этот дом, как и сами скульптуры, являются объектом культурного наследия. При детальном изучении статуй оказалось, что внутри они частично полые и находятся практически в аварийном состоянии. Специалисты счистили старую краску, сняли монументы с постаментов и уже в реставрационных мастерских вернули им прежнее величие.

Для того чтобы скульптуры дольше сохранились после реставрации, было решено модернизировать систему водоотведения дома, чтобы на монументы попадало меньше влаги.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве был подвергнут масштабной реставрации Театр на Бронной, которая длилась порядка двух лет.