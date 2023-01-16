Диетолог Стародубова из Москвы: острые специи в еде не помогают похудеть

Острая пища приводит к обострению хронических заболеваний или появлению проблем с ЖКТ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Острые приправы и специи в пище не способствуют похудению, заявила главный диетолог Депздрава Москвы Антонина Стародубова в беседе с РИА Новости.

«К сожалению, существует довольно распространенное ошибочное мнение о том, что если в пищу добавить побольше острых приправ и специй, то это может якобы способствовать похудению. На самом деле речь может идти лишь о возможности поддержания нормальной массы тела и метаболизма», - уточнила она.

По словам специалистки, острая еда иногда приводит к обострению хронических заболеваний или появлению заболеваний ЖКТ. При этом она добавила, что для поддержания нормального веса в рацион полезно включать различные пряные травы и специи. Они добавляют новые вкусы в блюда и помогают использовать при приготовлении пищи меньше соли.

Диетолог уточнила, что красный перец чили благотворно влияет на органы желудочно-кишечного тракта, улучшает метаболизм и способствует нормализации липидного обмена. В день можно съедать около 10-15 граммов свежего перца и 0,2-0,5 граммов – сухого острого.

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