Ефимов: В 2022 году московские предприниматели более миллиона раз использовали сервис сверки финансово-лицевых счетов

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

На портале mos.ru для пользователей работает две сотни цифровых инструментов для ведения бизнеса. Среди тех, кому нужно решать деловые задачи, популярность онлайн-формата продолжает расти. При этом самыми востребованными услугами стали сверка финансово-лицевых счетов (ФЛС) и оформление пропусков для грузовиков, доставляющих в столицу продукты питания и товары каждый день. Сайт постоянно развивается за счёт добавления новых сервисов и модернизации ранее разработанных.

«Сервис сверки финансово-лицевых счетов по договорам аренды или купли-продажи нежилого помещения и земельного участка существует на портале mos.ru с 2015 года. С его помощью можно узнать о состоянии лицевого счета, в пару кликов совершить оплату и настроить автоплатеж. Кроме того, он позволяет получить выписку из ФЛС, в которой содержатся сведения о начислениях, поступивших платежах, остатке на балансе, задолженности. В 2022 году сервисом воспользовались более миллиона раз», — рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Новшеством 2022 года для бизнесменов на портале стал сервис для оформления онлайн-заявки на открытие летнего кафе. При этом срок предоставления разрешения сократился с 30 до 23 дней. Кроме того, появилась также возможность оплаты счетов в сервисе «Мои платежи» для компаний и индивидуальных предпринимателей.