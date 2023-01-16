Из-за реконструкции на два месяца закроют проезд на участке 7-й Парковой улицы в Москве

Из-за реконструкции инженерных сетей на два месяца закроют проезд на участке 7-й Парковой улицы в Москве Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С 20 января будет закрыт проезд на участке 7-й Парковой улицы в Москве. Также будет частично недоступна одна полоса на соседнем участке улицы. В этот период специалисты будут заниматься реконструкцией инженерных сетей, рассказали в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Работы продлятся до 30 марта. Полное круглосуточное перекрытие вводится по местному проезду в районе дома 2, корпуса 1 по 7-й Парковой улице. Одна полоса будет недоступна возле того же дома на общей дороге. Там же на период работ вводят запрет на парковку.

Дептранс обратился к автомобилистам с рекомендацией обдумывать маршруты с учетом ограничений заранее.

Напомним, также ограничения проезда в Москве из-за реконструкции инженерных сетей ввели на участках проекта Мира. Как писал KP.RU, снять их планируют 28 апреля 2023 года.