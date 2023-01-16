Ефимов: В 2022 году посетителями Портала поставщиков стали 1,3 миллиона уникальных пользователей

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Итогами работы сервисов городского Портала поставщиков в 2022 году поделился заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Востребованность сайта подтверждает стабильный интерес к нему со стороны заказчиков и представителей бизнеса, - отметил заммэра. - В 2022 году его посетили 1,3 миллиона уникальных пользователей. В среднем на Портале ежедневно заключается более 1,5 тысячи контрактов».

По его словам, с момента запуска в 2013 году Портал поставщиков постоянно совершенствуется и дорабатывается.

«Сейчас он позволяет предпринимателям со всей страны совершать оперативные сделки в электронной форме, предлагать собственную продукцию, анализировать товары и услуги конкурентов», - уточнил Ефимов.

Размещением закупок на онлайн-платформе заняты 54,1 тысячи государственных и муниципальных заказчиков. География приличная - они представляют 39 регионов России. Широкий выбор разных товаров даёт им возможность быстро покупать все необходимое - и продукцию, и работы, и услуги. Всего в каталоге ресурса - более двух миллионов наименований!

Подробнее о работе Портала рассказал руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков. Самыми активными на нем стали москвичи - 66 процентов посетителей.

«Еще 4,3 процента приходится на пользователей из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 3,2 и три процента — из Краснодарского и Пермского края соответственно», - добавил глава ведомства.

По его словам, всеми сервисами ресурса можно пользоваться бесплатно. Желающим стать поставщиком или заказчиком нужно только зарегистрироваться и обзавестись усиленной квалифицированной электронной подписью. На платформе действуют три вида оперативных сделок - котировочные сессии, закупки по потребностям и прямые закупки.

По статистике чаще всего Порталом интересуются мужчины. Их 55 процентов от всех посетителей. Женщин соответственно 45 процентов. Что касается возраста тех, кто пользуется ресурсом, то в среднем им от 25 до 44 лет. Таких посетителей 88 процентов. Еще одно наблюдение: обычно с Портала поставщиков переходят в электронный магазин Московской области – 9 процентов таких пользователей, а также на сайт единой электронной торговой площадки столицы – 8 процентов.