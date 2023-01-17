Школьник пострадал при взрыве салюта во дворе жилого дома на востоке Москвы

Ребенок попал в медицинское учреждение Фото: прокуратура Москвы

В Москве 13-летний мальчик пострадал после неудачного запуска пиротехнического изделия. В этот момент ребенок находился с товарищами, без сопровождения взрослых, сообщили в телеграм-канале столичной прокуратуры.

Инцидент произошел во дворе дома на Щелковском шоссе. На представленных прокуратурой кадрах видно, что подростки собрались у забора и решили запустить салют из сугроба. Неожиданно, пиротехника «выстрелила» в одного из ребят. Мальчика госпитализировали в больницу. Ребенок утверждает, что он якобы нашел изделие на улице.

Прокуратура Восточного административного округа контролирует установление всех обстоятельств и причин случившегося. По результатам процессуально проверки будут приняты соответствующие меры.

Столичные правоохранители напомнили, что детям нельзя использовать пиротехнику. «Запретите детям использовать пиротехнику и не допускайте приближения детей», - сказали в ведомстве.

Ранее KP.RU писал, что мужчины погиб от взрыва самодельной петарды в Тимирязевском парке. Трагедия произошла вечером 14 января. Проводится доследственная проверка.