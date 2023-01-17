В Москве двое мужчин подошли к прохожему с просьбой указать дорогу и украли у него телефон

Ограбившие прохожего приезжие были задержаны на 11-ой Парковой улице в Москве Фото: Артем КИЛЬКИН

Двоих приезжих мужчин, 21 и 25 лет, задержали на 11-ой Парковой улице в Москве после того, как они ограбили прохожего, выхватив у него смартфон стоимостью в 124 тыс. рублей. Об этом пишет пресс-служба МВД России.

По предварительным данным один из приезжих, прогуливаясь по 2-ой Фрунзенской улице, подошёл к одному из прохожих и попросил у него подсказать дорогу. Не подозревающий о намерениях незнакомца мужчина начал объяснять маршрут, как вдруг сообщник злоумышленника подбежал сзади и выхватил у него смартфон, после чего оба поспешили сбежать.

Когда полиция задержала воров - они уже успели продать украденный смартфон в скупку, а деньги потратили на собственные нужды. Правоохранителям удалось проследить за судьбой дорогостоящего гаджета и изъять его - скоро он будет возвращён владельцу.

Приезжих же поместили под стражу. Против них возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве произошла необычная попытка ограбления. Мужчина выхватил у пассажирки метрополитена смартфон, и чтобы сбежать - спрыгнул на пути. Правда, едва не попал под поезд, и в итоге был задержан.