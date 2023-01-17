Синоптики предупреждают об усилении ветра в Москве до 15 метров в секунду 17 января 2023 года

Синоптики предупреждают об усилении ветра в Москве до 15 метров в секунду Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Вечером 17 января в Москве начнётся мокрый снег, который поспособствует образованию наледи на дорогах города. Сопровождаться это будет усилившимся ветром, с порывами до 15 метров в секунду, о чём предупреждает пресс-служба Городского хозяйства столицы.

Как отметили в ведомстве, ссылаясь на данные московских синоптиков, уже с 17:00 17 января в Москве начнутся неблагоприятные погодные условия, которые могут быть весьма травмоопасны. Гололедица с сильным ветром продолжатся вплоть до 09:00 18 января.

Жителей столицы просят быть предельно внимательными. Водителям не стоит парковаться под деревьями, следить за соблюдением дистанции на дороге, не ускоряться и не совершать резких манёвров. Пешеходов же призывают не оставлять детей без присмотра, не прятаться под деревьями и избегать шатких конструкций, таких как рекламные щиты и вывески.

Ранее KP.RU сообщал о том, почему легендарные Крещенские морозы так и не явились в Москву, а на их месте оказалось аномальное потепление.