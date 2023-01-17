Житель Москвы выманил у знакомой 17 миллионов рублей и перестал выходить на связь Фото: Олег ЗОЛОТО

36-летний житель Москвы убедил свою знакомую в том, что у него есть гениальный план по заработку - майнинг-ферма. Однако на её создание нужны были деньги, и он выпросил их у женщины. А потом пропал с радаров, и возвращать беглеца пришлось полицейским. Об этом пишет пресс-служба МВД Москвы.

По данным уголовного дела, мужчина убедил свою знакомую передать ему более 17 млн рублей на то, чтобы купить компьютерное оборудование для майнинга криптовалюты. Он встретился со своим инвестором в одном из московских ресторанов, где женщина передала ему деньги. В качестве гарантии они подписали две расписки, и начинающий предприниматель пообещал вернуть деньги в срок.

Спустя время женщина, передавшая свои деньги москвичу, поняла что он пропал - перестал выходить на связь, найти его не удавалось. Тогда пострадавшая обратилась в полицию, и правоохранители быстро отыскали злоумышленника на Новопесчаной улице. Оказалось что деньги, которые ему передала знакомая, вор потратил на то, чтобы погасить свои долги.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ о мошенничестве. Сейчас злоумышленник находится под стражей, ему может грозить до 10 лет лишения свободы.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве двое приезжих обокрали прохожего, под предлогом спросить дорогу. Они выхватили у мужчины дорогостоящий смартфон и сбежали.