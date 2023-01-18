Ефимов: На Портале поставщиков насчитывается более 290 тысяч предпринимателей

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил об увеличении числа предпринимателей на городском Портале поставщиков. За 2022 год прибавка составила более чем 43 тысячи. Итоговая цифра выросла до 291,1 тысячи.

«Общее число зарегистрированных пользователей на Портале поставщиков сейчас превышает 345 тысяч, - отметил заммэра. - Сюда входят 54,1 тысячи государственных и муниципальных заказчиков из 39 регионов страны и 291,1 тысячи обеспечивающих их потребности производителей, предпринимателей и самозанятых граждан со всей России».

По его словам, каталог стандартных товарных единиц на ресурсе состоит из более чем двух миллионов позиций. Количество новых регистрации на платформе подрастало постепенно весь прошлый год. Каждый месяц поставщиков становилось больше в среднем на 3,6 тысячи. Пик роста случился в сентябре, когда на Портале зарегистрировалось примерно четыре тысячи предпринимателей.

Как пояснил руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков, около 90 процентов всех поставщиков на ресурсе представляют малый и средний бизнес.

«Среди присоединившихся в 2022 году пользователей 19,6 тысячи микро-, 1,6 тысячи – малых и еще 172 – средних предприятий», – уточнил глава ведомства.

Самыми активными из всех новых зарегистрированных на Портале стали столичные предприниматели. Их стало больше на 16,6 тысячи. Среди лидеров также Московская область – 4,1 тысячи новых пользователей, Санкт-Петербург – 1,5 тысячи, Пермский и Краснодарский край – 1,2 тысячи и 1,1 тысячи соответственно.

Напомним, Портал помогает с закупками городским и региональным школам, поликлиникам, детсадам и органам местного самоуправления. Здесь они выбирают строительные и медицинские товары, воду, бумагу, учебники и канцтовары, образовательные и клининговые услуги, горячие обеды, мебель и другую продукцию. В среднем на платформе оформляется более 1,5 тысячи контрактов в день.

Функционал Портала постоянно развивается для удобства и поддержки бизнеса. Например, прошлым летом для столичных заказчиков поднялся лимит закупок через котировочные сессии. Затем осенью появился бот автоматических ставок. Благодаря этому компании экономят ресурсы и участвуют сразу в нескольких котировочных сессиях. В начале зимы добавилась еще одна новинка. Теперь можно предварительно рассчитать стоимость доставки продукции через логистический сервис Портала.