Краснокнижную ушастую сову изъяли у уличных фотографов в Москве

Ушастая сова внесена в Красную книгу Москвы под третьей категорией редкости. Фото: Городское хозяйство Москвы

В столице около Московского международного дома музыки у уличных фотографов изъяли редкую птицу – ушастую сову. Ее использовали как живой реквизит, сообщили в телеграм-канале Городского хозяйства столицы.

Сейчас сова находится в Центре реабилитации диких животных Департамента природопользования и охраны окружающей среды города. Ее жизни и здоровью больше ничего не угрожает.

В КГХ напомнили, что ушастая сова внесена в Красную книгу Москвы под третьей категорией редкости, также этот вид птиц входит в списки приложений Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС). Для хищных птиц нахождение на улице, особенно во время непогоды, – большой стресс. Обычно совы прячутся от снега и дождь в укрытия.

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