Трое оперативников УВД Московского метрополитена подозреваются в похищении и избиении участкового из Подмосковья Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Троих оперативников УВД по столичному метрополитену подозревают в похищении, избиении и вымогательстве. При этом жертвой стал их собственный коллега, правда, из Подмосковья. Предполагается, что оперативники похитили участкового из Электростали ради полумиллиона рублей. Об этом сообщает МК.

Уточняется, что оперативники предположили, будто участковый из Подмосковья оказывает нелегальные услуги одному подпольному клубу за деньги. Недавно в этом клубе произошла драка между охранниками и тремя мужчинами, представившимися полицейскими. Во время потасовки один из них потерял удостоверение, и охранник попросил у местного участкового оценить его, настоящее ли. Это увидели оперативники, те самые, и решили что участковый «крышует» заведение.

Как сообщает источник МК, оперативники несколько раз ударили участкового по голове и телу, забрали удостоверение и телефон, надели наручники, а затем отвезли в гаражный кооператив, где начали требовать компенсацию за драку, в размере 500 тыс. рублей. Участковый смог перехитрить оперов, и те отвезли его к одному приятелю, после чего похищенный смог сбежать. За ним погнались, но он забежал в отделение полиции, и другим полицейским пришлось прекратить погоню.

Как подтвердили KP.RU в пресс-службе ГСУ СК РФ по Московской области, в контексте всей этой ситуации возбуждено уголовное дело, в частности по статьям о похищении человека и вымогательстве.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Подмосковье мужчина украл автомобильные колёса,проникнув на подземную парковку в Подольске.