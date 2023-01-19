Ефимов: В 2022 году в Москве выдано почти 18 тысяч льготных кредитов по семейной ипотеке

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов озвучил свежие данные по выдаче льготных кредитов участникам программы «Семейная ипотека» в столице. С января по ноябрь прошлого года горожане получили 17,9 тысячи таких займов. Их общая сумма впечатляет - 152,9 миллиарда рублей! Это на 18 процентов больше всех выданных годом ранее кредитов. Причем объем займов вырос почти на 50 процентов.

«Москва сохраняет лидерство по выдаче семейной ипотеки в России, - отметил заммэра. - За 11 месяцев прошлого года в столице было оформлено около 13 процентов от всех выданных в стране кредитов и 23 процента от их общего объема».

По его словам, интерес к программе сохраняется за счёт низкой ставки и разных вариантов комбинирования с другими банковскими продуктами для повышения кредитных лимитов. С помощью семейной ипотеки в столице за 11 месяцев прошлого года куплено 953,2 тысячи квадратных метров жилья. Его общая стоимость - 226,4 миллиарда рублей. За это же время средневзвешенная кредитная ставка по Москве равнялась 3,68 процента, что на четверть процентного пункта ниже, чем в среднем по стране.

Как рассказала министр правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева, с момента запуска программы 1 января 2018 года жители столицы оформили 48,6 тысячи семейных ипотечных кредитов всего на 346,1 миллиарда рублей.

«Популярность семейной ипотеки среди граждан растет в том числе и благодаря постоянным изменениям, которые делают ее еще более комфортной для потребителей и привлекают новых заемщиков», - пояснила Багреева, перечислив несколько новшеств. Среди них - распространение программы на индивидуальное жилищное строительство, а также внесение в нее новых категорий семей. Благодаря этому выросло количество обращений за льготными займами.

«В результате если в 2020 году на семейную ипотеку приходилось 18,5 процента всех выданных в столице льготных кредитов, то в 2021 году эта доля увеличилась до 29 процентов, а по итогам января – ноября 2022 года – до 43 процентов», - уточнила столичный министр.

Напомним, теперь льготной программой вправе воспользоваться семьи с двумя детьми в возрасте младше 18 лет. Помимо этого, максимальная ставка по семейной ипотеке осталась на уровне 6 процентов. Параллельно максимум по льготной ипотеке вырос с 7 до 8 процентов.