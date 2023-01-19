Переключился с питомцев на хозяек. Раскрыта личность «собачьего маньяка» из Москвы

Названо имя «собачьего маньяка»: под следствием находится экс-доцент Финансового университета при правительстве РФ Фото: Сергей Геннадьевич Абрамов, соцсети

Стало известно имя «собачьего маньяка». Общественность не знала «героя» в лицо из-за запрета следствия разглашать персональные данные подозреваемого. Сейчас же, когда дело готовятся передать в суд, имя и должность обвиняемого назвать уже можно. Это Сергей Абрамов, уже бывший доцент Департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при правительстве России, а до того — экс-доцент кафедры правового обеспечения управленческой деятельности МГИМО МИД России. Полную историю «собачьего маньяка» можно узнать в статье KP.RU.

Первые разбирательства с Абрамовым начались в 2020 году, когда он ногами избил мальтипу, гуляющую с хозяйкой в парке. Татьяна Лунева, владелица щенка, не смогла добиться справедливости, несмотря на очевидцев, которые помогли вычислить агрессивного физкультурника и видео с кадрами нападения.

Девушка нашла еще двух пострадавших. В том же парке мужчина странно себя вел, пытаясь разозлить мальтийскую болонку, а еще раньше, в собственном дворе он ударил палкой для финской ходьбы слепого джек-рассела. Последнюю историю замяли, так как хозяйка собаки взяла деньги от отца мужчины.

Спустя некоторое время «собачий маньяк» совершил еще одно нападение, на этот раз на человека. Он ударил по лицу женщину с собакой и затем сбежал. Сила удара оказалась такой, что зубы пострадавшей пришлось восстанавливать в течение нескольких месяцев.

Жертвой оказалась бывшая прокурор с внушительными связями, которая добилась возбуждения уголовного дела.

Сейчас материалы готовятся передать в суд, однако сообщается, что сделать это непросто — сторона обвиняемого находит все новые лазейки, чтобы задержать разбирательство.