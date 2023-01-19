Опубликован рейтинг лучших российских ИТ-компаний

Стали известны российские компании, которые по итогам 2022 года попали в рейтинг лучших работодателей в ИТ-сфере. В «десятке» лидеров, среди большого количества банков и многопрофильных компаний, единственным представителем из телеком-индустрии стала МТС.

Сотрудники оценивали работодателя по задачам, технологиям, уровню заработной платы, наполнению социального пакета, возможностям карьерного роста и другим параметрам. МТС выше всего оценили за условия труда, современные технологии и ее социальные проекты.

Первый вице-президент компании по технологиям Павел Воронин отметил, успех в рейтинге - заслуга слаженной работы всей команды, и что в компании много планов как сделать работу сотрудников еще лучше и интереснее.

Рейтинг ИТ-компаний составляется ежегодно на сервисе Хабр Карьера с 2018 года. Его особенность в том, что список лучших формируется на основании мнения сотрудников. Люди, работающие на разных должностях, сами оценивают своих работодателей и пишут развернутые комментарии о плюсах, минусах и специфике той или иной работы. Это помогает компаниям видеть свои сильные и слабые стороны, чтобы укреплять свой эйчар-бренд. Для соискателей это поможет выбрать подходящее место работы, которое будет соответствовать их ожиданиям.

Источник: Рейтинг компаний — Хабр Карьера