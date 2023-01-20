Синоптик Шувалов предупредил гипотоников о непростой погоде на выходных в Москве Фото: Евгения ГУСЕВА

Предстоящие выходные обещают быть не самыми простыми с точки зрения погодных условий. 21 и 22 января в Москве ожидаются заморозки и падение атмосферного давления. А это значит, что гипотоникам придется нелегко. Об этом заявил руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. Столбики термометров опустятся до семи градусов ниже ноля, на дорогах появится гололедица.

- При этом полное отсутствие осадков. Но в то же время ожидается достаточно резкое падение атмосферного давления, примерно на 10 мм ртутного столба, так что гипотоникам приготовится, - сказал Шувалов NEWS.ru.

На дорогах стоит быть осторожнее не только водителям, но и пешеходам. Лужи пропадут, но передвигаться будет скользко.

- Утром 21 января жителей столицы ждет пасмурная погода. Температура воздуха составит –2 днем и –5 ночью. Скорость ветра составит 2,5 метра в секунду, — рассказал "Известиям" руководитель «Яндекс Погоды» Александр Ганьшин.

А в воскресенье, 22 января, в столице похолодает, среднесуточная температура составит –5 градусов.