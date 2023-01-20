ЦОДД: Вечером 20 января в Москве ожидаются 7-балльные пробки из-за гололедицы Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сегодня вечером, 20 января, в Москве ожидаются достаточно серьёзные заторы на главных автомобильных магистралях города. Десятибалльных пробок ждать не стоит, но ЦОДД предупреждает о том, что плотность движения составит порядка семи баллов. Об этом пишет пресс-служба Департамента транспорта столицы.

Как отметили в ведомстве, уже в начале пятого пробки оцениваются в пять баллов, и к вечернему часу пик ожидается добавка в два балла сверху. Причиной заторов в городе стала наледь на дорогах - сейчас благоприятная погода для образования гололедицы.

На данный момент движение затруднено на ТТК в районе Велозаводской эстакады, проспекте Мира, шоссе Энтузиастов в районе улицы Авиамоторная и МКАДе в районе улицы Верхние поля.

Водителей просят быть внимательными, не ускоряться, отказаться от резких манёвров и не отвлекаться от управления автомобилем. По возможности, если торопитесь, стоит воспользоваться общественным транспортом.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве на ближайших выходных (21-22 января) ожидается крайне нестабильная погода, сложная для самочувствия гипотоников.