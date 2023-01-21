Китайская ярмарка в честь Нового года по лунному календарю открылась в Москве Фото: Иван МАКЕЕВ

В Москве открывает китайская ярмарка, посвященная празднованию Нового года по лунному календарю. Этот день традиционно становится главным праздником для Китая, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Почетными гостями мероприятия стали: посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй и министр культуры РФ Ольга Любимова.

Ярмарка открылась в деловом центре «Парк Хуамин». Гости ярмарки смогут увидеть традиционные китайские представления, такие как танец львов и шоу барабанов. Также посетители ярмарки смогут насладиться китайскими угощениями, поучаствовать в чайной церемонии и попробовать себя в каллиграфии.

Отмечается, что взаимодействие России с Китаем в области туризма — одна из важнейших составляющих сотрудничества двух стран.

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