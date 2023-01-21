Авария с участием нескольких автомобилей произошла на внешней стороне 28 км МКАД в Москве

Несколько автомобилей столкнулись на МКАД Фото: Департамент транспорта Москвы

Несколько автомобилей столкнулись на внешней стороне 28 км МКАД в Москве на развязке с трассой М-4. ДТП произошло вечером 21 января 2023 года. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Департамента транспорта столицы.

На месте происшествия работают оперативные службы столицы. Информации о пострадавших на данный момент не поступало. Специалисты в данный момент работают над установлением обстоятельств и причин произошедшего.

В ведомстве сообщили, что движение на данном участке сейчас затруднено в районе произошедшего дорожно-транспортного происшествия, поэтому водителей просят выбирать пути объезда данного участка, чтобы не создавать большие пробки.

Ранее KP.RU сообщал о другом ДТП, которое произошло в Подмосковье на трассе М 4 «Дон». При столкновении иномарки и Газели погиб пассажир легкового автомобиля Kia.