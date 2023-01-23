Терапевт Романенко рассказала о правилах оказания первой помощи человеку с инсультом

Врач рассказала о правилах оказания первой помощи человеку с инсультом Фото: EAST NEWS

При подозрении на инсульт у человека необходимо незамедлительно вызвать скорую и помочь занять ему безопасное положение. Лучше всего положить его на бок и немного приподнять ему голову, об этом рассказала «Москве 24» врач-терапевт Татьяна Романенко.

Врач отмечает, что до приезда бригады медиков не стоит поить человека водой и кормить его, так как из-за нарушения глотательной функции он может подавиться.

При потере сознания у пациента можно привести его в чувства, дав ему понюхать нашатырный спирт. Чтобы человек мог более свободно дышать, лучше расстегнуть ему воротник по возможности и открыть окно для поступления в помещение свежего воздуха.

Предвестниками инсульта может быть резкая головная боль, асимметрия лица, нарушение речи, ухудшение зрения и координации у человека.

Ранее KP.RU писал, что двое сотрудников Госавтоинспекции спасли мужчину, у которого в дороге случился инсульт. После обращения супруги, инспекторы выехали по предполагаемому маршруту мужчины и обнаружили его авто на дороге. Они незамедлительно вызвали бригаду скорой помощи.