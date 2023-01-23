Ефимов: В 2022 году Москва заключила 89 договоров аренды земли под масштабные инвестиционные проекты

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил о подписании в 2022 году городом 89 договоров аренды земельных участков без торгов для масштабных инвестиционных проектов (МаИП). Под застройку в целом выделено более 168 гектаров.

«Срок аренды составляет пять лет, - отметил заммэра. - За это время инвесторы возведут 20 школ и детских садов, восемь спорткомплексов, а также промышленные предприятия, многофункциональные центры, объекты транспортной и инженерной инфраструктуры».

Напомним, действующий с 2016 года механизм поддержки помогает развивать инфраструктурные проекты, промышленность и социалку. При этом в городе создаются дополнительные рабочие места и растет приток инвестиций в экономику столицы.

Подробнее о запланированных в прошлом году МаИП рассказал министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества Максим Гаман. Известно, что многофункциональные центры займут 25 гектаров земли. Еще 23 гектара - школы и детсады. Кроме того, под спорткомплексы отдадут 12 гектаров. Для транспортных проектов используют более 11 гектаров.

«Остальные территории предоставлены для создания инженерной инфраструктуры, возведения медицинских, культурных и других объектов», - уточнил Гаман.

Например, в Нижних Мневниках на северо-западе города уже строится многофункциональный спорткомплекс - Международная хоккейная академия имени Александра Овечкина.

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский пояснил, что весной прошлого года для антикризисной поддержки бизнеса начала действовать льготная ставка при предоставлении земли - один рубль в год. Ее применяют для развития промышленных объектов. Таких договоров аренды участков по сниженной ставке город оформил в 2022 году тринадцать.

«Благодаря реализации этих проектов в городе появятся предприятия по производству различного оборудования, мебели, строительных материалов, упаковки и продуктов питания, - добавил глава ведомства. - На будущих объектах смогут трудоустроиться более трех тысяч человек».

Среди них, к примеру, крупный промышленный кластер в Зеленограде. Здесь планируется выпуск широкого спектра продукции, в том числе строительных материалов.