«Вонь, педофилия и рабство»: Шокирующие истории громкого дела о странном «монастыре» под Москвой Фото: Александр РОГОЗА

Свято-Троицкий женский монастырь в подмосковной деревне Острово Орехово-Зуевского городского округа носит дурную славу. На днях туда приезжали правоохранители с обыском и задержали священника по подозрению в педофилии. В сексуальном насилии его обвинили двоих бывших воспитанников. Как удалось выяснить спецкорру KP.RU, это не единственная странность «обители».

Как заявили местные жители - между собой они называют обитателей этого храма сектантами, а попасть внутрь могут только проверенные, «свои» люди. Корреспонденту «Комсомолки» не удалось достучаться и попасть в «монастырь». Храм построили в деревне ещё в 90-ых, местные жители попытались сходить на службы (так как своей церкви не было), но быстро поняли, что ничего общего с православной верой там нет.

Как выяснилось, монастырь не имеет ни малейшего отношения к Русской православной церкви, а принадлежит околорелигиозной группе Истинно-православной церкви. Как отзываются о них местные, община довольно агрессивная - частые ссоры и конфликты, в том числе из-за вони от скота и домашних птиц, которых обильно разводят последователи. Адепты «монастыря», в свою очередь, уверены, что все местные жители прокляты.

Местные жители сообщили, что как минимум две женщины пожертвовали монастырю свою недвижимость. Одна из них передала в собственность адептов квартиру в Хамовниках, а другая - последнее жильё в обмен на обещание о получении личного домика. Только теперь живёт она в крохотной келье.

Арестованный священник Анатолий Суворов всегда жил на территории женского монастыря. Опять же, по словам местных, его видели ещё с основания обители и часто слышали, как он громко материт и работников, а также жителей деревни. А ещё - его обвинили в педофилии двое сирот, которые были воспитанниками этого монастыря. Со слов пострадавших от сексуальных домогательств, Суворов внутри монастыря считается едва ли не святым и пророком и обладает непререкаемой властью.

Как сообщают наши источники, есть все подозрения на то, что жертв насилия могло быть гораздо больше. При осмотре монастыря выяснилось, что у Суворова там есть собственная сауна, доступ в которую имеет только он, и ещё несколько человек. Однако сам арестованный священник вину не признаёт.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Подмосковье арестовали настоятеля монастыря Святой Живоначальной троицы Анатолия Суворова, по подозрению в растлении малолетних.