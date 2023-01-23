Россияне включили Москву в топ-5 комфортных для жизни на пенсии городов

Россияне назвали Москву одним из самых комфортных городов для жизни на пенсии Фото: Михаил ФРОЛОВ

Москва вошла в топ-5 российских городов, в которые граждане хотели бы переехать после выхода на пенсию. По мнению россиян, столица достаточно комфортна и удобна для пожилых людей. Соответствующее исследование провели специалисты сервисов «Работа.ру» и «СберНПФ».

Всего в опросе приняли участие более 5 тыс. человек, и, как выяснилось, порядка 50% россиян в принципе не планируют переезжать из родных мест после того, как выйдут на пенсию. Однако оставшаяся половина всё же намерена сменить место жительства в старости.

По мнению респондентов, самыми комфортными и желанными для переезда после выхода на пенсию городами стали Сочи, Санкт-Петербург, Анапа, Москва и Краснодар. То есть Москва заняла четвёртое место среди всех российских городов. Чуть-чуть не дотянул до попадания в топ-5 Калининград.

Как прокомментировали люди, выбиравшие эти варианты для переезда, в каждом из перечисленных городов комфортный климат, хорошее благоустройство, развитая инфраструктура, и есть возможность жить спокойно и размеренно.

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