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НовостиОбщество23 января 2023 15:07

Россияне включили Москву в топ-5 комфортных для жизни на пенсии городов

Опрос проводился среди планирующих переехать на пенсии граждан РФ
Сергей КУДРИН
Россияне назвали Москву одним из самых комфортных городов для жизни на пенсии

Россияне назвали Москву одним из самых комфортных городов для жизни на пенсии

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Москва вошла в топ-5 российских городов, в которые граждане хотели бы переехать после выхода на пенсию. По мнению россиян, столица достаточно комфортна и удобна для пожилых людей. Соответствующее исследование провели специалисты сервисов «Работа.ру» и «СберНПФ».

Всего в опросе приняли участие более 5 тыс. человек, и, как выяснилось, порядка 50% россиян в принципе не планируют переезжать из родных мест после того, как выйдут на пенсию. Однако оставшаяся половина всё же намерена сменить место жительства в старости.

По мнению респондентов, самыми комфортными и желанными для переезда после выхода на пенсию городами стали Сочи, Санкт-Петербург, Анапа, Москва и Краснодар. То есть Москва заняла четвёртое место среди всех российских городов. Чуть-чуть не дотянул до попадания в топ-5 Калининград.

Как прокомментировали люди, выбиравшие эти варианты для переезда, в каждом из перечисленных городов комфортный климат, хорошее благоустройство, развитая инфраструктура, и есть возможность жить спокойно и размеренно.

Ранее KP.RU сообщал о том, какие районы Москвы чаще всего выбирают для приобретения вторичного жилья.