Стало известно о состоянии Никиты Михалкова, который продолжает лечение в московской больнице

Режиссёр Никита Михалков продолжает лечение от гриппа в одной из больниц Москвы Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Появились новые подробности о состоянии госпитализированного в одну из московских больниц режиссёра Никиты Михалкова. Как сообщил источник, лично знакомый с ситуацией, сейчас известный российский сценарист продолжает лечение. Об этом пишет ТАСС.

Как сообщает источник, сейчас Никита Сергеевич пребывает в стабильном состоянии, ухудшений нет. Он продолжает лечение в больнице.

Ранее KP.RU сообщал о том, что Никиту Михалкова госпитализировали в начале января 2023 года в состоянии средней тяжести. Врачи диагностировали у кинорежиссёра грипп. В соцсетях ходили слухи о том, что у Михалкова на самом деле коронавирус, и состояние у него тяжёлое, однако эта информация не подтвердилась.

У известного российского деятеля искусств в последнее время наблюдались проблемы со здоровьем - Никита Сергеевич перенёс несколько хирургических вмешательств. Как он сам рассказывал, всего за последние годы артисту пришлось пережить семь операций, заживление бедренной кости и занесённую инфекцию.