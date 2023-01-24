Министр Багреева: за 2022 год Москва сэкономила почти 60 миллиардов рублей на экспертизе цен в госзакупках

Фото: Мария Багреева / Пресс-служба Департамента экономической политики и развития города Москвы

Москва применяет технологию формирования и экспертизы начальной максимальной цены контрактов и договоров — сокращено НМЦК(Д). Технологию используют, когда соглашения заключаются для нужд заказчиков города в системе госзакупок. Благодаря экспертизе, столица сэкономила почти 60 млрд рублей в 2022 году. Данными поделилась министр правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Мария Багреева.

— В 2022 году эксперты выдали свыше пяти тысяч заключений. Заявленная сумма закупок составила за год более 1,1 триллиона рублей. По результатам проведенной экспертизы начальных максимальных цен контрактов (договоров) городу удалось снизить ее и сэкономить почти 60 миллиардов рублей бюджетных средств, – сообщила Багреева.

Экспертизу НМЦК(Д) проводит столичный Департамент экономической политики и развития совместного с Аналитическим центром Москвы. Исключение составляют закупки на снос объектов, ремонтно-реставрационные работы, благоустройство и устройство пешеходных зон.

Подобная экспертиза помогает различным ведомствам и учреждениям открывать торги со справедливой цены, а значит не переплачивать подрядчикам. При этом госзаказчиков постоянно учат и консультируют по вопросу обращения за услугой. За минувший год прошла серия семинаров и порядка тысячи консультаций, запустили информационную базу и чат-бот, чтобы помочь муниципальным структурам разобраться, как правильно подготовиться к экспертизе. С повышением осведомленности госзаказчиков связывают снижение доли отклоненных заявок на экспертизу. В прошлые годы отказы из-за неправильной подготовке к процедуре получила 70% обратившихся, теперь отклоняют только 40% заявок на НМЦК(Д).

Экспертиза цен помогает оптимизировать траты бюджеты. Процедуру проводят для контрактов, оплата по которым превышает 10 млн рублей — когда закупку проводят по 44-ФЗ (так называемый главный закон о госзакупках). А также для договоров с начальной ценой от 50 млн рублей при закупке по 223-ФЗ (регулирует закупки компаний, которыми государство владеет на 50% и больше).