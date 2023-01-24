Парфюмер Арсеньева перечислила любимые ароматы советских москвичей

Жители столицы пользовались пряным, теплым, ванильным парфюмом Фото: Shutterstock

Парфюмерный искусствовед, критик, лектор и автор обучающих программ в области парфюмерии Элина Арсеньева в беседе с «Мослентой» назвала самые любимые запахи москвичей в советские годы. По ее словам, это пряные, теплые, ванильные ароматы.

«Я их еще называю «обнимающие»: амбровые, цветочные, причем цветы оранжерейные», - отметила эксперт. По словам специалистки, нередко в парфюме можно было услышать ноты розы, магнолии и белых цветов, например, жасмина.

Арсеньева напомнила, что в СССР существовала своя школа парфюмерии, однако сейчас она уже полностью утрачена. Фабрики, которые остались в Москве, уже не работают по старым канонам.

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