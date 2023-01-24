Метеоролог рассказал, что атмосферное давление в Москве приходит в норму Фото: Михаил ФРОЛОВ

Период сниженного атмосферного давления заканчивается и скоро показатели нормализуются. Об этом рассказал руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов.

24 января показатели в Москве приблизятся к 757 мм ртутного столба. А температура воздуха составил -4..-5 градусов.

- Отсадки отсутствуют почти полностью. В то же время в столицу придет юго-западный ветер 3–8 метров в секунду, - сказал метеоролог NEWS.ru.

Но в тоже время, за счет стабилизации давления, самочувствие у тех, кто страдает метеозависимостью, будет улучшаться.

А вот к концу января в столицу придут снегопады. Согласно долгосрочным прогнозам, 30 и 31 января в Москве ожидается снегопад.

Высота снежных сугробов вырастет до 29–34 см, но серьезных морозов не будет, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

- В течение недели в Москве и Московской области температура воздуха будет колебаться от 0 до -9 градусов. А в пятницу пройдет ледяной дождь, - говорит ведущий специалист метеоцентра «Фобос» Евгений Тишковец.