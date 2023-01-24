Ефимов: Столичный производитель косметики получил от города льготный заем на развитие экспорта

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства оказывает помощь столичным предприятиям. Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, одним из них стал производитель косметических средств «БИГ». Фонд выделил ему льготный заем в сумме 200 миллионов рублей на развитие экспорта.

«Средства предоставлены на пять лет по ставке три процента годовых, - отметил заммэра. - Благодаря поддержке города предприятие сможет приобрести оборудование, сырье, материалы и комплектующие для выпуска продукции, которую будет поставлять в другие страны».

В списке разрабатываемой и выпускаемой компанией продукции - шампуни, мыло, кремы, профессиональные средства для ухода и окрашивания волос под собственными брендами, а также на условиях контрактного производства. Благодаря помощи города экспорт предприятия в страны Таможенного союза и Азии вырастет до 260 миллионов рублей. Кроме того, в целом зарубежные поставки производителя увеличатся до 500 миллионов рублей в год. При этом компания продолжит импортозамещение, заполняя на рынке опустевшую нишу импортной косметики после ухода этих брендов из страны.

Необходимую предприятию сумма выделили в рамках продукта «Экспорт» Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства. Он даёт возможность взять заем в размере до 300 миллионов рублей. При этом компания вложит в расширение экспорта не менее 86 миллионов рублей из собственных средств.

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский уточнил, что столичные предприятия могут воспользоваться несколькими видами льготных займов от Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства. Их выдают на срок до пяти лет. Причем ставка существенно меньше банковской – от трех процентов годовых.

«Сумма кредита в зависимости от целей может достигать 300 миллионов рублей, - добавил глава ведомства. - Обратившиеся за продуктами фонда компании впоследствии увеличивают свою выручку до 1,5 раза, а также создают в среднем 20 новых рабочих мест».

Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства принимает заявления по адресу: Пресненская набережная, дом 8 строение 1, этаж 4. Подробная информация - на сайте Фонда или по телефону +7 (495) 777-26-96.