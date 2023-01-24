Средняя скорость мобильного интернета в Новой Москве выросла до 70 Мбит/с

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В прошлом году в столице отмечали 10 лет Новой Москвы. В 2012 году, до присоединения, тут жили 220 тысяч человек, а теперь почти в два раза больше. Постоянно появляются новые ЖК и застраиваются поселки. Однако задачи по повышению качества жизни вынуждены решать не только девелоперы и городские власти, но и, например, телеком-операторы, чтобы обеспечивать абонентов качественной связью и быстрым интернетом.

Так, МТС в 2022 году окончили очередной этап модернизации сетей в Новой Москве. Добавили базовые станции (то, что в народе называют «вышка связи», «антенны на крыше») и перенастроили сеть — задействовали новые диапазоны и скорректировали уже работающие. Это дало прирост скоростей мобильного интернета на треть. Теперь, по данным оператора, средняя скорость трафика в ТиНАО достигает 70 Мбит/с.

Например, с такой скоростью можно без проблем смотреть онлайн видео в высоком разрешении, а все прочие задачи, вроде мессенджеров, музыки и серфинга в интернете, вообще не вызывают проблем. Фильм весом около 1,5 ГБ скачивается за две минуты.

В компании уточнили, что в 2022 году модернизировали сеть в 17 крупных ЖК, 15 коттеджных и дачных поселках и десяти промышленных и деловых зонах на расстоянии до 40 км от МКАД (см. «Конкретно»). В этой части округ развивается активнее всего. Например, за прошлый год тут сдали и начали эксплуатировать около 3 млн «квадратов» жилья.

Директор по стратегии и развитию московского региона МТС Дмитрий Поляков рассказывает, что сегодня операторам приходится комплексно подходить к вопросу, где именно модернизировать сети. Например, оценивать градостроительные планы и анализировать трафик абонентов — в каких локациях на сеть возрастает нагрузка.

- Новая Москва — одна из наиболее динамично развивающихся территорий Москвы, и мы делаем все возможное, чтобы своевременно обеспечить ее и покрытием и достаточной емкостью сети, - рассказал Дмитрий Поляков.

КОНКРЕТНО

Где проводили работы по модернизации сети в 2022 году

Жилые комплексы: «Белые Ночи», «Зеленая линия», «Саларьево Парк», «Марьино Град», «Эко-Бунино», «Спортивный квартал», «Южное Бунино», «Румянцево Парк», «Новые Ватутинки», «Татьянин Парк», «Первый Московский» и другие.

Поселки: «Европейская долина 2», «Клены», Белоусово, Акиньшино, Беляево и другие.

Центры деловой активности и торговые комплексы: «Фуд Сити», Neopolis, магазины Family Room, «Саларис», «Сказка», «Нововатутинский», «Новомосковский», ряд логистических парков.

Транспортные узлы: автовокзал «Саларьево», станция Рассудово.