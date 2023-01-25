Ефимов: Городская программа МПТ позволит создать в Москве более 36 тысяч рабочих мест

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов поделился некоторыми данными программы по стимулированию создания мест приложения труда (МПТ). За три года ее действия город оформил с инвесторами 33 соглашения о строительстве 78 объектов.

«Из них 13 – офисно-деловые центры общей площадью свыше 515 тысяч квадратных метров, - отметил заммэра. - Инвестиции в реализацию этих проектов составят почти 55 миллиардов рублей. После завершения строительства в городе появится более 36 тысяч рабочих мест».

Например, к 2024 году на северо-востоке города возведут два офисных центра. В них разместится около восьми тысяч рабочих мест. На севере и северо-западе Москвы построят еще по одному деловому центру, рассчитанных в целом на трудоустройство более четырех тысяч человек. На западе столицы появится больше всего новых бизнес-центров - пять зданий с офисами на 11,7 тысячи рабочих мест.

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский уточнил, что сбалансированное развитие столичных районов учитывается и при застройке Новой Москвы.

«В прошлом году мы заключили с инвесторами пять соглашений, по которым будет построено шесть офисных зданий, из них три расположатся на территории ТиНАО», - пояснил глава ведомства.

По его словам, благодаря этим проектам город получит дополнительно более 12,3 тысячи рабочих мест.

Напомним, московская программа МПТ помогает комплексно застраивать новые районы. Участвующий в ней девелопер частично или полностью освобождается от платы за изменение вида разрешенного использования земли, на которой возводит жилые дома. Но при условии - дополнительно построить объект, в котором затем разместятся новые рабочие места.

Для увеличения объема льгот инвесторы могут сократить срок строительства МПТ. Уменьшение от полугода до года поднимет льготу на пять процентов, более одного года – на 10 процентов.

В программе могут участвовать не только девелоперы, планирующие проект, но и те, кто уже занят строительством в столице. При этом земельные участки под застройку жилья и мест приложения труда могут находиться в разных районах. Заявки принимаются через онлайн-сервис на Инвестиционном портале Москвы.