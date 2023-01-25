Овчинский: Московский производитель мебели разработал инновационную кровать

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский. Фото Департамента инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Промышленные компании столицы используют решения в сфере робототехники, а также технологии на базе искусственного интеллекта и интернета вещей. Этому способствуют инвестиции производителей в свое развитие, увеличение мощностей и разработка новинок, в числе которых есть инновационные. Одна из таких компаний - производитель мебели со встроенной электроникой Tabula Sense, работающий на столичном рынке уже более шести лет. Как сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, предприятие выпускает более 10 тысяч единиц различной мебели в год и продолжает расширять линейку. В том числе вместе с компанией «Аскона».

«В коллаборации с одним из ведущих российских мебельных производителей на столичном предприятии разработали «умную» кровать, - отметил глава ведомства. - При помощи джойстика в ней можно регулировать наклон матраса, работу встроенной системы вибромассажа, подсветку. Планируется, что первые такие кровати поступят в продажу уже в 2023 году».

Мебель у Tabula Sense весьма нестандартная. Возьмём, к примеру, стол. Производитель добавляет изделию то, что нужно для эргономичного обустройства рабочей зоны. Сюда входят беспроводная зарядка, колонки и, только представьте, подогрев для кофе. Разработанная кровать тоже «умная» и функциональная. Например, ее прикроватные тумбочки делают с беспроводными зарядками и съемным верхом, который служит подставкой для ноутбука.

Как пояснил основатель и генеральный директор Tabula Sense Андрей Рогозин, главным в работе компании стало создание инновационной офисной мебели. Ее можно увидеть в коворкингах, гибких пространствах и IT-компаниях.

«Кроме того, мы решили активно развиваться в новой нише – по производству мебели домашнего использования, - уточнил представитель предприятия. - Совместно с компанией «Аскона» запустим в производство инновационную дизайнерскую кровать из клееного шпона с натуральным покрытием в двух цветовых решениях».