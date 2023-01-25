Ещё 2 424 человека заболели COVID-19 в Москве Фото: Артем КИЛЬКИН

За последние сутки, по состоянию на 25 января, в Москве были выявлены ещё 2 424 случая заболевания коронавирусом. Суммарно за всё время пандемии в столице переболели 3 335 131 человек, о чём сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Госпитализация понадобилась 99 жителям столицы из-за тяжести состояния, не позволившего назначить лечение на дому. Полный курс лечения завершили за те же 24 часа 2 013 человек. Согласно общей статистике по Москве, 3 138 564 москвичей уже благополучно перенесли ковид и выздоровели.

Статистика смертности пополнилась 11 случаями подтверждённой гибели от вируса. Всего в Москве умерли из-за болезни 47 820 человек.

Москва по-прежнему остаётся в красной зоне по заболеваемости как регион, не достигший целевых показателей. Чтобы выйти из этого статуса, в городе должны заболевать менее 150 человек на каждые 100 тыс. населения за одну неделю.

Ранее KP.RU сообщал о том, что 24 января коронавирусом в Москве заразились ещё 1 362 человека, из которых госпитализировать пришлось 92 пациентов.