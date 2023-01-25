Водителя Lexus приговорили к пяти годам тюрьмы за нападение на инспектора ДПС в центре Москвы

Суд вынес приговор в отношении мужчины, признанного виновным в нападении на сотрудника ДПС Фото: прокуратура Москвы

Суд Москвы приговорил к пяти годам лишения свободы 30-летнего Сергея Татевосяна, который зажал руку сотрудника полиции стеклом своего «Lexus» и протащил его по дороге. Он будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима, сообщили в телеграм-канале столичной прокуратуры.

Инцидент произошел вечером 29 августа 2022 года. Правонарушитель ехал на автомобиле с подложными госномерами, его остановили сотрудники ДПС для проверки документов. В ответ на законные требования правоохранителей обвиняемый зажал руку одного из инспекторов стеклом и начал движение. Второму сотруднику полиции пришлось применять табельное оружие: только тогда агрессивный водитель остановил машину. Затем мужчина ударил одного из правоохранителей в грудь.

Злоумышленника задержали. В отношении его возбудили уголовное дело части 2 статьи 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителей власти».

Как писал KP.RU, 30-летнего водителя автомобиля Lexus с фальшивыми номерами задержали 29 августа в центре Москвы. Через пару дней, 31 августа, СК опубликовал видео нападения мужчины на сотрудника ДПС.