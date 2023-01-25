Мосгорсуд принял решение ликвидировать правозащитную Московскую Хельсинкскую группу

Фото: официальный телеграм-канал столичных судов общей юрисдикции, скриншот из видео

Сегодня, 25 января, в Мосгорсуде прошло заседание по иску Минюста, касающееся нарушений правозащитной организации «Московская Хельсинкская группа» (МХГ). Основной претензией к старейшей правозащитной организации стало то, что она имеет региональный статус, однако вела работу по всей территории Российской Федерации. Об этом сообщили в официальном Телеграм-канале московских судов общей юрисдикции.

Как отмечали во время заседания представители Министерства юстиции РФ, МХГ была зарегистрирована на территории Москвы, однако вела деятельность по всей России. Это неустранимое нарушение действующего законодательства. Аргументы истца поддержали и в прокуратуре, сочтя результаты проведённой проверки объективными.

Сопредседатель МХГ Валерий Борщев, комментируя решение о ликвидации организации, заявил о том что Мосгорсуд этим решением ударил по всему мировому движению правозащитников, так как Московская Хельсинкская группа была старейшей организацией такого рода, и консолидировала других правозащитников в России. По мнению представителей МХГ, права человека не привязаны к конкретной территории.

Напомним, МХГ была основана в 1976 году, с целью надзора за исполнением Хельсинкских гуманитарных соглашений 1975 года, которые посвящены соблюдению гражданских, политических, экономических, социальных, культурных и прав и свобод человека.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в конце 2022 года Министерство юстиции РФ подало иск против Московской Хельсинкской группы.