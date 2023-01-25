«Не накупала бы столько»: Певица Лолита пожалела о покупке нескольких квартир в Москве Фото: Иван МАКЕЕВ

Знаменитая российская певица Лолита Милявская пожалела о том, что в своё время вкладывала большую часть заработков в недвижимость. По словам артистки, теперь ухаживать за этими квартирами просто некому и некогда. Об этом она рассказала изданию «Московский Комсомолец».

Как отметила Лолита, теперь её квартиры в Москве просто стоят без дела, и постепенно ветшают. Где-то трубы протекут, где-то обои отойдут, за всем этим нужно следить, а времени на каждую недвижимость просто нет. По словам певицы, она выросла в коммуналке, и мысль о собственной квартире всегда казалась ей чем-то очень важным и крутым, поэтому значительную долю своих доходов она пустила именно на это.

Теперь же Милявская считает, что недвижимость уже ничего не стоит. Приходится постоянно следить за состоянием жилья, а после того как она затопила соседей - ставить датчики протечек. Решением могла бы стать аренда недвижимости, но певица отказывается сдавать жильё - не любит, когда недвижимость «убивают». А ей потом ремонтировать всё.

При этом никаких вечеринок, да и просто гостей, в её квартирах толком и не бывает. Лолита заявляет, что она - законченный социопат, и предпочитает тихое, уединённое времяпровождение. А большая часть доходов уходит теперь не на жильё, а на работу, развитие новых проектов, зарплаты коллективу.

Ранее KP.RU сообщал о том, что Лолита решила окончательно пересесть с личного автомобиля на электрички, когда ей нужно выехать в Подмосковье по рабочим вопросам.