В Солнечногорске малыш, проживший в коме 3 года, умер сразу после приговора врачам Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Подмосковном Солнечногорске умер мальчик, который три года провел в коме. Его не стало перед Новым годом, почти сразу после приговора врачам, которые совершили ошибку.

Феде было 6-лет, три их них он находился без сознания. В кому ребенок впал по вине врачей, которые должны были вылечить ребенку зубы.

Жизнь семьи разделилась на до и после. Ира и Иван – многодетные родители. У них четверо детей, Федя был пятый.

С рождения у мальчика была диагностирована врожденная патология — фенилкетонурия (нарушение обмена аминокислот). Если говорить простым языком, то вырабатывалось слишком много незаменимой аминокислоты фенилаланина. Избыток ее токсичен для нервной системы и вызывает необратимые последствия. К 14 годам болезнь отступает сама, но в детском возрасте с ней приходится считаться.

В первую очередь, придерживаться особого питания. Полностью исключаются белковые продукты, а все яда состоит из особых смесей. Они и стали причиной резко испортившихся зубов у мальчика.

К трем годам врачи посоветовали провести комплексное лечение, но так как мальчик был совсем мал, родители согласились лечиться под наркозом. В таком случае используют не общий наркоз, а седацию.

- Мы взвесили все «за» и «против» и согласились на наркоз, — рассказывает сайту mk.ru отец мальчик.

Договор заключили с частной клиникой. 6 марта 2019 года семья приехала на лечение. Мальчику дали лицевую маску, и за два вдоха он погрузился медикаментозный сон.

- Через некоторое время вышел доктор и сообщил нам, что ему пришлось-таки прибегнуть к интубации, то есть поставить трубку в легкие, чтобы газ поступал в легкие, - вспоминает мама Феди.

Через час из кабинета послышалось: «Теряет давление». Значение она не предала, но оказалось, что случилось непоправимое. Сыну стало плохо, анестезиолог начал массаж сердца. Потом приехала скорая помощь, мальчика доставили в реанимацию. Он впал в кому.

Врачи сразу сказали, что ребенок не доживет до утра. А он жил, сердечко продолжало стучать в маленьком тельце.

Спустя месяцы реаниматологи расписались в своем бессилии, и родители забрали ребенка домой. Они набрали кредитов и приобрели все, что нужно для домашней реанимации. Но траты не заканчивались, а только увеличивались: на расходники, лекарства, питание.

13 августа 2022 года им все-таки удалось добиться того, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 238 УК РФ в отношении врача-анестезиолога и заместителя гендиректора по лечебной работе стоматологической клиники.

А 14 декабря 2022 года был внесен обвинительный приговор. Суд признал, что причина трагедии в неисправном оборудовании и врачебной ошибке – медики не учли состояние здоровья мальчика.

Анестезиологу дали 4 года лишения свободы, а заместителю директора — 3,5 года условно. Но родители мальчика обжалуют приговор, так как сочли его слишком мягким. А вот Федю уже не вернуть.