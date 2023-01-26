Жители Москвы до конца года смогут легализовать выполненную перепланировку в квартирах без штрафа

С 21 августа 2020 года согласование переустройства и перепланировки в Москве переведено в электронный формат Фото: Анастасия ОСИПОВА

Москвичи до 31 декабря 2023 года смогут легализовать выполненную перепланировку в квартирах и нежилых помещениях без штрафов, сообщили на сайте столичной мэрии.

Мораторий на назначение административных штрафов при легализации собственником уже сделанной перепланировки до конца года продлил мэр города Серей Собянин.

Уточняется, что перед проведением каких-либо работ собственник обязан согласовать перепланировку с Мосжилинспекцией и получить разрешение. С августа 2020 года эта процедура полностью переведена в электронный формат: гражданам не нужно приходить в центры госуслуг «Мои документы», а юрлицам – в жилищные инспекции.

Заявление подается онлайн, необходимо прикрепить техническое заключение о допустимости и безопасности проведенных работ. В том случае, если перепланировка подразумевает изменение фасада дома, нужно получить согласие других жильцов.

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