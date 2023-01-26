Ефимов: В Москве зарегистрировано более 1,2 миллиона самозанятых

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил о росте количества самозанятых в столице. Этот налоговый режим очень востребован у москвичей. На 1 декабря 2022 года в городе зафиксировано 1,2 миллиона плательщиков налога на профессиональный доход. Они составляют почти пятую часть от общего числа зарегистрированных в стране самозанятых.

«За 11 месяцев 2022 года число самозанятых в городе увеличилось на 340 тысяч человек, - отметил заммэра. - В январе – ноябре горожане с таким статусом заработали почти 240 миллиардов рублей».

По его словам, с начала 2019-го, то есть после ввода в столице такого налогового режима, доход самозанятых в целом составил к 1 декабря 2022 года 556 миллиардов рублей.

В основном горожане предпочитают работать в пассажирских перевозках, доставке, рекламе и маркетинге, строительстве, а также сдавать жилье в аренду.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева уточнила, что рекорд по приросту самозанятых с января 2022 года показал ноябрь. Тогда прибавилось 35,5 тысячи новых плательщиков налога на профессиональный доход.

«За январь – ноябрь самозанятые перечислили в бюджет Москвы 6,5 миллиарда рублей – почти на 40 процентов больше, чем за весь 2021 год, - пояснила Багреева. - Всего с начала действия налогового режима в столичный бюджет поступило 13 миллиардов рублей».

Активность самозанятых подтверждается в том числе данными об оформленных чеках. Например, за ноябрь прошлого года ими было выдано почти восемь миллионов чеков. Цифра на 40 процентов больше, чем годом ранее. За это же время, как отметила Багреева, выросла на 13 процентов средняя сумма чека - до 2830 рублей.