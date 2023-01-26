Ефимов: Инвестиционный портал Москвы остается одним из самых востребованных ресурсов для бизнеса

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил о росте количества посещений Инвестиционного портала столицы. Его эффективность и популярность среди предпринимателей подтверждается статистикой.

«В 2022 году на портале зафиксировано более 3,7 миллиона визитов – почти на 700 тысяч больше, чем в 2021-м, - отметил заммэра. - Количество уникальных посетителей за то же время увеличилось на 800 тысяч – до 2,4 миллиона».

По его словам, почти девять лет работы Инвестпортала ярко иллюстрируют такие цифры - более 18,8 миллиона визитов и 9,9 миллиона уникальных посетителей. За прошлый год представители бизнеса открыли на онлайн-платформе 24,8 тысячи новых личных кабинетов, что на 2,8 тысячи больше, чем в 2021-м. На сайте насчитывается всего более 88 тысяч учетных записей.

После регистрации для пользователя доступны примерно 30 электронных сервисов. Например, подача заявки на присвоение статусов, обеспечивающих льготы, запись на осмотр городской недвижимости, направление инвестиционных проектов на рассмотрение, вход в городскую программу для девелоперов.

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский напомнил, что для промышленников на портале действует специальный раздел. Он помогает в подборе площадки для размещения предприятий, получении консультации об актуальных мерах поддержки, поиске новейших отечественных цифровых разработок в «Банке технологий» для дальнейшего внедрения в производство. Кроме того, здесь можно узнать о помощи города экспортерам и записаться на занятия в «Московскую техническую школу».

«В 2022 году пользователи посетили этот раздел 61,5 тысячи раз – на 53,5 тысячи больше, чем годом ранее, - уточнил глава ведомства. - Всего же за время его работы, с конца 2020 года, там зафиксировано 69,7 тысячи визитов».

На Инвестпортале для бизнеса могут быть полезны и другие разделы. Например, «Имущество от города» позволяет инвесторам найти нужную недвижимость для покупки или аренды - от зданий до машино-мест. На сегодня в базе размещено около четырех тысяч различных объектов. Еще на сайте опубликована инвесткарта для поиска объектов и данных об инвестиционных городских проектах. На ней сейчас указано более 170 площадок для небольших предприятий и крупных производителей. При этом функционал портала постоянно улучшается.