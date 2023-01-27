Ефимов: В 2022 году инфляция в Москве составила 11,7 процента

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил итоговые данные по уровню инфляции в 2022 году в столице. Статистика изменений приводится на основе некоторых ключевых месяцев. Например, март был отмечен потребительским ажиотажем и резко выросшей стоимостью товаров и услуг. При этом уже в апреле стала заметна коррекция цен. С июля по октябрь в столице сохранялась дефляция, вызванная укреплением курса рубля, стабилизацией спроса и увеличением предложения товаров за счет подъема внутреннего производства.

«В ноябре и декабре инфляция снова ускорилась в связи с завершением сезона низких цен на плодоовощную продукцию и повышением потребительской активности перед Новым годом, - отметил заммэра. - В результате по итогам 2022 года инфляция в Москве составила 11,7 процента – это ниже прогнозируемых ранее 12,1 процента».

Если говорить о среднегодовой инфляции в городе, то она составила 12,9 процента с января по декабрь 2022 года.

Некоторыми подробностями поделился Департамент экономической политики и развития Москвы. Например, подорожание продовольственных товаров в столице за год достигло 9,4 процента, непродовольственных - 11,5 процента. При этом услуги выросли в цене на 14,2 процента.

Заметнее всего за минувший год увеличилась стоимость среди продуктов кондитерских изделий - на 22 процента, кофе и мясных консервов - на 19 процентов соответственно.

Из непродовольственных товаров наибольший рост цены показали на легковые автомобили – 35 процентов, стиральные машины – 25 процентов, товары для животных – 23 процента.

Среди услуг заметнее всего подорожали зарубежный туризм – 75 процентов, воздушные перевозки – 43 процента, страхование – 33 процента.

Что касается уменьшения цен, то в этом списке, по данным Департамента, сильнее всего подешевели пиломатериалы – на 19 процентов, ноутбуки – на 11 процентов, телевизоры – на 9 процентов, смартфоны – на 7 процентов. Железнодорожные перевозки стали стоить меньше на пять процентов, овощи - в среднем на три процента.