Овчинский: Московский производитель разработал тесты для оценки риска генетических болезней

Фото: Департамента инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Лекарства и медицинские изделия сегодня производят в столице более 200 предприятий. Как сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, для лечения и диагностики различных болезней они создают не только стандартные, но и инновационные препараты и решения. В их числе - «ДНК-Технология», являющаяся одним из крупнейших в России производителей оборудования и реагентов для ПЦР-лабораторий.

«Столичная компания «ДНК-Технология» разработала три вида тестов, которые позволяют определить наследственные генетические заболевания у ребенка на этапе планирования и ранних сроках беременности, а также у новорожденных, - отметил глава ведомства. - Тесты уже запущены в производство. Планируемый объем выпуска – свыше 20 тысяч единиц продукции ежегодно».

По его словам, их можно будет найти в аптеках и медучреждениях по всей стране. Среди внедренных за 30 лет деятельности компании разработок - технологические решения в области молекулярно-генетической диагностики. Сюда входят уникальные и доступные технологии в сфере репродуктивной генетики - для безопасного пренатального и неонатального скринингов, планирования беременности, преимплантационного генетического тестирования.

Фото: Департамента инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Одна из новинок - тест «МоногенСкрин». С его помощью во время планирования беременности можно определить мутации в генах, отвечающих за моногенные болезни. Другой продукт – тест «АнеуСкрин ИЛМ», позволяющий на первых месяцах беременности оценить риски наличия анеуплоидий и хромосомных аномалий у плода.

Для выявления у новорожденных самых часто встречающихся генетических сбоев, угрожающих жизни и здоровью малыша, используется набор реагентов «НеоСкрин SMA/TREC/KREC». Например, для скрининга младенцев на спинальную мышечную атрофию и первичные иммунодефициты.

Как пояснил генеральный директор ООО «ДНК-Технология» Владимир Колин, все исследования полностью отвечают российским и международным стандартам качества.

«Инновационные методы диагностики методом ПЦР и NGS позволят качественно преобразовать профилактику генетических заболеваний у новорожденных, - уточнил представитель компании. - Сейчас мы работаем над новым тестом, который позволит оценивать кишечную микробиоту у детей. Надеемся, что в ближайшее время выпустим разработку на рынок».