Московские врачи спасли ногу трехлетнего ребенка от ампутации после ожога ядовитой медузы

Московские врачи спасли ногу трехлетнего ребенка от ампутации после ожога от ядовитой медузы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Врачам Филатовской больницы в Москве удалось спасти ногу трехлетнего ребенка от ампутации после укуса ядовитой медузы. У него был сильнейший отек, нарушение микроциркуляции и высокая температура. Об этом сообщает пресс-служба столичного Депздрава.

Ребенок поступил в медучреждение спустя неделю после укуса, что осложняло работу врачам. Отмечается, что ожог от медузы похож на укус ядовитой змеи, поэтому и схема лечения не сильно отличается. Специалисты применили комплексное медикаментозное антитромботическое лечение, методы детоксикации и улучшили оксигенацию тканей с помощью баротерапии, что и принесло положительный результат.

Несчастный случай произошел, когда ребенок с родителями отдыхали на море, но после ухудшения состояния мальчика отвезли в Москву. Сейчас его жизни ничего не угрожает, однако он будет находиться под наблюдением врачей и проходить необходимые процедуры по восстановлению.

Из-за страха наступать на больную ногу мальчику понадобилась помощь детского психолога. Сейчас он уже свободно ходит и бегает.

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