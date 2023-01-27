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НовостиОбщество27 января 2023 8:49

Московские врачи спасли ногу трехлетнего ребенка от ампутации после ожога ядовитой медузы

Ребенок поступил в медучреждение спустя неделю после укуса медузы
Роман ПОЛОСИКОВ
Московские врачи спасли ногу трехлетнего ребенка от ампутации после ожога от ядовитой медузы

Московские врачи спасли ногу трехлетнего ребенка от ампутации после ожога от ядовитой медузы

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Врачам Филатовской больницы в Москве удалось спасти ногу трехлетнего ребенка от ампутации после укуса ядовитой медузы. У него был сильнейший отек, нарушение микроциркуляции и высокая температура. Об этом сообщает пресс-служба столичного Депздрава.

Ребенок поступил в медучреждение спустя неделю после укуса, что осложняло работу врачам. Отмечается, что ожог от медузы похож на укус ядовитой змеи, поэтому и схема лечения не сильно отличается. Специалисты применили комплексное медикаментозное антитромботическое лечение, методы детоксикации и улучшили оксигенацию тканей с помощью баротерапии, что и принесло положительный результат.

Несчастный случай произошел, когда ребенок с родителями отдыхали на море, но после ухудшения состояния мальчика отвезли в Москву. Сейчас его жизни ничего не угрожает, однако он будет находиться под наблюдением врачей и проходить необходимые процедуры по восстановлению.

Из-за страха наступать на больную ногу мальчику понадобилась помощь детского психолога. Сейчас он уже свободно ходит и бегает.

Ранее KP.RU писал, что подмосковные врачи спасли пациента с насквозь проткнутой куриной костью кишкой. Они удалили инородное тело длиной около пяти сантиметров.