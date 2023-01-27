На внутренней стороне 45-го километра МКАД загорелся автомобиль Фото: Департамент транспорта Москвы

На внутренней стороне 45-го МКАД, неподалеку от развязки с Киевским шоссе, загорелся автомобиль. Движение в этом районе было временно перекрыто. Об этом сообщается в Telegram-канале Департамента транспорта и развития дорожной инфраструктуры.

Водителей призывали заранее выбирать пути объезда, чтобы не усугублять ситуацию на данном участке дороги и позволить как можно скорее потушить горящий автомобиль.

На место незамедлительно прибыли городские службы для уточнения обстоятельств произошедшего возгорания. Информации о пострадавших не поступало.

Позже в Дептрансе сообщили о полной ликвидации огня и восстановлении движения на участке.

Ранее KP.RU писал о столкновении пяти автомобилей на внутренней стороне 108-го километра МКАД. В результате столкновения, автомобили частично перекрыли движение на участке дороги. Информации о пострадавших в аварии не поступало.