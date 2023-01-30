Овчинский: Московский производитель материалов для печати начнет использовать отечественное бумажное сырье

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Московские компании комплексно занимаются снижением зависимости от зарубежных поставщиков. Одна из них - городское предприятие «Артбум».

Как сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, на нем под торговой маркой Lomond выпускаются чековые ленты для кассовых аппаратов, банкоматов и факсов, самоклеящиеся материалы для этикеток и наклеек, а также изделия для печати, в том числе специальная фотобумага, чернила и матричные картриджи.

«В рамках развития программы по импортозамещению московское предприятие «Артбум» перейдет на использование бумажных основ российского производства для выпуска термобумаги, - отметил глава ведомства. - Таким образом предприятие откажется от поставок зарубежных аналогов. Для этого уже в 2023 году на территории завода будет возведен новый корпус площадью 220 квадратных метров, в котором установят дополнительное оборудование».

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

По его словам, новый цех займётся обработкой произведенной на российских комбинатах бумаги. Затем ее можно применять как основу для термобумаги, используемой для печати кассовых чеков, в банкоматах и платежных терминалах, а также для факсов.

Представитель компании Дмитрий Мацкуляк пояснил, что в прошлом году завод поставил перед собой задачу сохранить объем производства и имеющийся ассортимент продукции. При этом наладить контакты с новыми поставщиками и расширить каналы поставок.

«Эти цели удалось достичь несмотря на то, что большая часть используемого в производстве сырья попала в перечень продукции, на которую были введены санкционные ограничения», - уточнил Мацкуляк.

В 2022 году компания увеличила линейку своих продуктов и создала новые технологии производства. Благодаря этому планомерно наращивалась глубина переработки материалов в рамках импортозамещения и оптимизировались издержки.