Овчинский: Центр «Моспром» проведет две бизнес-миссии для столичных предпринимателей

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский. Фото: Департамента инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

В 2022 году представители бизнеса столицы наладили контакты с новыми партнерами на перспективных рынках Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и СНГ. Как сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, часто промышленники успешно выходят на зарубежных коллег благодаря байерской программе Центра «Моспром». Участниками крупных отраслевых выставок и международных бизнес-миссий при этом стали более 160 компаний города.

«В 2023 году мы продолжим эту работу, - отметил глава ведомства. - Например, в марте пройдут две бизнес-миссии, где столичные производители смогут наладить контакты с марокканскими и алжирскими партнерами».

Заявки от желающих поучаствовать принимаются до 3 февраля на сайте Центра «Моспром». С 28 по 31 марта будет проходить очная международная бизнес-миссия в Марокко. С 27 марта по 7 апреля продлятся онлайн-переговоры с представителями бизнеса из Алжира.

Напомним, столичных экспортеров обеспечивает индивидуальной поддержкой Центр «Моспром» при Департаменте инвестиционной и промышленной политики Москвы. Эксперты Центра проводят анализ целевых рынков для производителей, в том числе по персональной заявке. Благодаря этому выбирается наиболее эффективная стратегия для появления компании на зарубежных рынках. Например, в байерскую программу входит бесплатная помощь специалистов тем экспортерам, которые ищут контрагентов. Кроме того, сотрудники Центра помогают столичным компаниям проводить переговоры с будущими покупателями за рубежом, а также обеспечивают участие в международных выставках и бизнес-миссиях.