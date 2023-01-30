В Москве задержан водитель-экспедитор за кражу молока на один миллион рублей

Водитель-экспедитор из Подмосковья украл молочную продукцию на сумму более миллиона рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Полицейские Ленинского горокруга задержали водителя-экспедитора, подозреваемого в краже товара на сумму более миллиона рублей. Мужчина в течение двух месяцев похищал часть доставляемой молочной продукции. Клиентов он нашел через интернет, сообщив, что цена ниже якобы из-за испорченного товарного вида. О произошедшем рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

В полицию обратился представитель организации, в которой работал подозреваемый. Заявитель сообщил, что с декабря 2022 года по январь 2023 года водитель-экспедитор похитил часть перевозимого товара. Общий ущерб составил более миллиона рублей.

Схема была проста: на складе сотрудник загружал коробки с товаром, отъезжал и перегружал их часть в личное авто.

Мужчину задержали при попытке сбыта похищенной молочной продукции. На одной из стоянок в Москве он переносил продукцию в другой автомобиль.

Задержанный пояснил, что в магазинах, куда он доставлял продукты, их не пересчитывали. Это его и натолкнуло на мысль о краже. Клиентов он находил через интернет. В преступную историю товара мужчина их не посвящал, а говорил, что тот якобы потерял вид, из-за чего и продается дешевле.

Возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере.

Ранее KP.RU писал, что в Коледино задержали двоих кладовщиков, вынесших с места работы товары на общую сумму свыше восьми млн рублей.