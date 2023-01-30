Ефимов: В 2022 году Портал поставщиков Москвы обеспечил закупки почти на 94 миллиарда рублей

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов назвал общую сумму закупок за прошлый год на Портале поставщиков. Сегодня на нем представлены поставщики из всех регионов страны и заказчики из 39 субъектов России.

«В 2022 году объем закупок на Портале поставщиков составил почти 94 миллиарда рублей, что на 11,5 процента превышает показатели 2021 года и на 53 процента – 2020 года, - отметил заммэра. - Тогда объем составил 84,2 и 61,1 миллиарда рублей соответственно».

По его словам, Портал очень важен для поддержки бизнеса.

«Около 90 процентов из 290 тысяч поставщиков на Портале – представители малого и среднего предпринимательства, которым ресурс обеспечивает гарантированный рынок сбыта продукции», - подчеркнул Ефимов.

В 2022 года поставщиков на сайте стало больше. Сюда в таком статусе добавились свыше 43 тысяч представителей бизнеса. В их числе - коммерческие организации, индивидуальные предприниматели, самозанятые, а также физические лица.

Руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков уточнил, что Портал помогает решать оперативные задачи более чем 54,1 тысячи государственных и муниципальных заказчиков по всей стране.

«Ежегодно мы фиксируем увеличение активности регионов – в 2020 года объем их закупок на ресурсе составлял чуть более 30 процентов, в 2021 – 43,2 процента, а в 2022-м – уже почти 52 процента», - пояснил глава ведомства.

По его словам, объем закупок столичных заказчиков при этом стабилен.

«По итогам прошлого года Москва закупила продукции на 45,2 миллиарда рублей, а экономия города составила 6,7 миллиарда рублей», - добавил Щербаков.

Из регионов лидерами также стали Ямало-Ненецкий автономный округ и Пермский край. Суммы оформленных ими контрактов составляют 5,5 и 4,3 миллиарда рублей соответственно. Среди активистов на Портале - Краснодарский край и Ханты-Мансийский автономный округ – Югра. В 2022 году их контракты потянули на 1,5 миллиарда рублей и 1,4 миллиарда рублей соответственно.

Развитие столичного Портала поставщиков продолжается. Совместно с городским Департаментом информационных технологий запускаются новые и модернизируются действующие сервисы, благодаря которым платформа становится удобнее и популярнее.