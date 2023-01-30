Ефимов: В 2022 году сервисами инвестиционного портала Москвы воспользовались 160 тысяч раз

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Инвестиционный портал Москвы помогает бизнесу и городу уже девять лет. За это время он стал единым электронным офисом инвестора. На нем размещено около 30 онлайн-сервисов. С их помощью можно, например, направить заявку на получение налоговых льгот и финансовой помощи, сообщить о проблеме или адресовать вопрос в правительство Москвы, предложить на рассмотрение инвестпроект и многое другое. Итоги работы цифровых инструментов инвестпортала в 2022 году подвёл заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В прошлом году онлайн-сервисами портала воспользовались 160 тысяч раз, что почти на 10 тысяч превышает показатели 2021 года, - отметил заммэра. - А всего за время работы сайта к сервисам обратились более 610 тысяч раз».

Регистрация в личном кабинете даёт возможность применять все инструменты сайта. В 2022 году на нем открылись почти 25 тысяч учетных записей. В целом портал содержит более 88 тысяч личных кабинетов. Онлайн-платформа постоянно улучшается по заявкам бизнеса и согласно цифровым трендам. Например, удобнее стал в прошлом году интерфейс личного кабинета. На главной странице размещается меню, облегчающее навигацию по основным разделам личного кабинета.

Как уточнили в Департаменте информационных технологий, авторизация на Инвестпортале проводится с использованием единого городского идентификатора MosID. При этом онлайн-форму регистрации заполняет не сам предприниматель. Все делается автоматически на основе ранее указанных им данных в учетной записи на mos.ru. Ещё один вариант авторизации - через аккаунт Портала поставщиков.

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский уточнил, что на портале активно используется инструмент подачи заявки на ознакомление с конкурсной документацией.

«В прошлом году предприниматели отправили 1,9 тысячи таких заявок, а всего – 10 тысяч раз, - пояснил глава ведомства. - Кроме того, пользователями Инвестпортала также востребован функционал, помогающий получить особые статусы и преференции от города. В 2022 году им воспользовались почти 250 раз, а всего – 3,5 тысячи».

Еще среди доступных для бизнеса сервисов на портале - электронная запись на осмотр объекта торгов. В 2022 году ее использовали 52,3 тысячи раз, а с момента запуска – более 236,4 тысячи раз.