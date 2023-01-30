Метеоролог Позднякова предупредила о росте атмосферного давления и барической седловине в Москве

Метеоролог Позднякова предупредила о росте атмосферного давления и барической седловине Фото: Михаил ФРОЛОВ

Последнюю неделю января и начало февраля в Москве будет стоять теплая погода. И отвечает на нее часть атлантического циклона, которая радует отсутствием осадков и легким морозцем.

Ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова предупреждает, небольшой снег в течении недели все-таки будет. А ночь с 30 на 31 января станет ветреной, так что местами будет подобие метели.

В последнюю ночь января температура воздуха в Москве опустится до 4-5 со знаком минус, а днем будет 0…-2. В Московской области до – 3 градусов.

- Ветер будет плотный, даже днем силой до 10 м/с. Облачная погода с таком температурным фоном сохранится у нас в среду, – сказала ведущий специалист РИАМО.

Затем придет потепление, а вот к пятнице мороз до – 7 градусов.

Метеозависимым людям стоит готовиться, к выходным атмосферное давление серьезно пойдет вверх.

- Мы будем находиться в такой барической седловине. Может приниматься местами небольшой снежок. Ночь местами до – 9 градусов, - отметила эксперт.

В целом же, средняя температура воздуха пока на 5-6 градусов выше нормы.

А тем временем, коммунальщики готовятся к надвигающейся метели. По прогнозам синоптиков, после 18:00 и до 01:00 в городе ожидаются ветер с порывами до 17 метров в секунду, снег и гололедица, передает Москва 24.

В Москве из-за сильного ветра и снегопада задержали либо отменили больше 40 рейсов, передает "360".